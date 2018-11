TV-Quoten: Ordentlicher Start für "Parfum" und "Milk & Honey"

Serien sind gefragt - sie gibt es inzwischen aber auch im Überfluss. Für "Milk & Honey" und "Parfum" verlief es zum Auftakt aber ganz gut.



Doppelter Serienstart im Fernsehen - und in beiden Fällen stimmte das Timing: Die neue sechsteilige ZDFneo-Krimiserie "Parfum", eine Weiterentwicklung von Patrick Süskinds Roman "Das Parfum" in der Moderne, interessierte auf ZDFneo ab 22 Uhr 1,18 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 5,1 Prozent.



Bei Vox startete um 21.15 Uhr die zehnteilige Serie "Milk & Honey" über vier junge Männer, die auf dem platten Land in Brandenburg einen Escortservice für weibliche Bedürfnisse gründen. Rund 1,31 Millionen Zuschauer (4,5 Prozent) schalteten ein - der für Vox wichtige Marktanteil beim Publikum zwischen 14 und 59 betrug 6,9 Prozent.