TV-Quoten: Ordentliches Europa-League-Debüt für Nitro

Reiner Wiederholungsabend im Ersten und beim ZDF: Den Quoten tat das keinen Abbruch - gut lief das Europa-League-Debüt für RTL Nitro und die 3000. Episode der Soap "Sturm der Liebe" im Ersten.



Die ARD-Krimis am Donnerstagabend erzielen auch als Wiederholung ihre Wirkung. Der Film "Nord bei Nordwest - Estonia" mit Hinnerk Schönemann als ermittelnder Tierarzt Hauke kam um 20.15 Uhr im Ersten auf 4,71 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 17,0 Prozent. Die "Tagesschau" hatten zuvor allein im Ersten 4,20 Millionen Menschen (16,3 Prozent) gesehen.



Auf Rang zwei lag die Wiederholung der ZDF-Komödie "Neid ist auch keine Lösung" mit Stefanie Stappenbeck und Matthias Koeberlin als Ehepaar in der Lebenskrise, die es auf 3,38 Millionen Zuschauer (12,2 Prozent) brachte. Das "heute-journal" um 21.45 Uhr hatte sogar 3,61 Millionen Zuschauer (14,2 Prozent).