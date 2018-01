TV-Quoten: Orkan sorgt für super Quoten

"Friederike" hat dem Ersten viele Zuschauer beschert, besonders der "Brennpunkt" zum Thema war von Interesse.



Das Orkantief "Friederike" hat vor allem der ARD ungewöhnlich viele Zuschauer beschert. Der "Brennpunkt" zum Thema "Orkan Friederike - Deutschland lahmgelegt" interessierte am Donnerstagabend um 20.15 Uhr im Ersten 7,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil betrug 23,5 Prozent. Auch der Krimi "Nord bei Nordwest: Waidmannsheil" mit Hinnerk Schönemann lief danach mit 6,67 Millionen Zuschauern (20,2 Prozent) gut.