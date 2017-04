TV-Quoten: Osterwochenende lässt Sky jubeln

Sky darf sich über ein quotenstarkes Osterwochenende freuen. Insbesondere die Formel 1 und "Fack ju Göhte 2" konnten überzeugen.



Zu den Feiertagen packen die Fernsehsender ihr Programm mit einer Menge Highlights voll. Der Pay-TV-Dienstleister Sky durfte sich zum vergangenen Osterwochenende über starke Quoten freuen. 0,44 Millionen Zuschauer lockte die Formel 1 mit dem Grand Prix aus Bahrain, das sich für Sky als reichweitenstärkstes Rennen der Saison herausstellte.