TV-Quoten: "Ostfriesenkiller" gewinnt gegen ARD-Klamauk

Der ZDF-Krimi "Ostfriesenkiller" mit Christiane Paul hat am Samstagabend die meisten Zuschauer vor den Fernseher gelockt.



7,58 Millionen (25,3 Prozent) schauten der neuen Kommissarin im hohen Norden bei ihren Ermittlungen und Ehe-Problemen zu. 5,47 Millionen Zuschauer (19,7 Prozent) schalteten um 20.15 Uhr das Erste ein, um "Verstehen Sie Spaß?" mit Moderator Guido Cantz zu sehen. Er gab bei einem der Späße eine quicklebendige Leiche im Münsteraner "Tatort". Zuvor hatten die "Tagesschau" und die "Sportschau" jeweils einen Marktanteil von fast 26 Prozent erreicht.