TV-Quoten: Pferde gegen Kommissare

Zu Pferd und Kommissar gesellten sich auch noch tanzende Prominente - da hatte das deutsche Fernsehpublikum eine schwierige Entscheidung zu treffen. Entsprechend nahe beieinander lagen am Freitagabend die Einschaltquoten



"Reiterhof Wildenstein" heißt eine neue Film-Reihe im Ersten, bei der möglichst häufig Pferde in die dramatische Handlung hineinwiehern. Das kommt gut an, "Die Pferdeflüsterin" schalteten 4,27 Millionen (14,4 Prozent) ein. Das Zweite lockte hingegen ab 20.15 Uhr mit dem Krimi "Der Alte" 5,07 Millionen (17,2 Prozent) an, danach blieben 4,2 Millionen (14,1 Prozent) bei "Letzte Spur Berlin" dran. Bei der Tanzshow "Let's Dance" auf RTL saßen 4,28 Millionen (16 Prozent) vor den Bildschirmen.