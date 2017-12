TV-Quoten: Plasbergs Quiz klar vor den "Bergrettern"

In bewährter Tradition stellte Frank Plasberg zum Jahresende am Donnerstag Prominenten wieder die Fragen zum Jahr 2017 und sicherte sich damit den Tagessieg im deutschen Fernsehen.



Frank Plasberg und seine Show "2017 - Das Quiz" erwiesen sich am Donnerstagabend als unschlagbar. 5,46 Millionen Zuschauer verfolgten in fast dreieinhalb Stunden Länge ab 20.15 Uhr im Ersten, wie sich Günther Jauch knapp gegen die Konkurrenten Barbara Schöneberger, Horst Lichter und Elyas M'Barek durchsetzte. Der Marktanteil betrug 19,3 Prozent. Damit hielt sich ARD-Moderator Plasberg mit seiner Show in etwa auf Vorjahresniveau.