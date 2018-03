TV-Quoten: "Polizeiruf 110" klar vorn

Auch ein "Polizeiruf 110"-Krimi bringt es. Der Film "Starke Schultern" mit Magdeburg als Schauplatz rangierte beim Publikum weit oben. Die Formel 1 sorgte bei RTL in den Morgenstunden für zufriedene Gesichter.



Starker Wert für den "Polizeiruf 110: Starke Schultern": Der Krimi mit den Magdeburger Ermittlern Brasch (Claudia Michelsen) und Köhler (Matthias Matschke), die einen Brandanschlag auf den Bauunternehmer Ottmann (Thomas Loibl) aufklären wollen, interessierte am Sonntag ab 20.15 Uhr 7,84 Millionen Zuschauer (Marktanteil 21,7 Prozent).



Die "Tagesschau" zuvor hatte allein im Ersten um 20 Uhr 6,49 Millionen Zuschauer (19,8 Prozent). Der Krimi "Inspector Mathias - Mord in Wales: Alte Wunden" musste sich ab 21.45 Uhr mit 2,33 Millionen Zuschauern (8,8 Prozent) begnügen.