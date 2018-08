TV-Quoten: "Polizeiruf 110" recht schwach - trotzdem vorn

Weiter recht dürre Quoten fürs Fernsehen im warmen Sommer: Unter dem guten Wetter litt auch der Münchner "Polizeiruf 110".



Trotz schwacher Resonanz auf Platz eins: Der Münchner "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Das Gespenst der Freiheit" interessierte am Sonntagabend um 20.15 Uhr im Ersten lediglich 4,34 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,9 Prozent. Trotzdem lag der vorletzte Fall mit Matthias Brandt als Ermittler Hanns von Meuffels am Hauptabend vorn.