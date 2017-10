TV-Quoten: Rekorde für Vox und RTL Nitro - ARD Tagessieger

Dass die ARD-Serien dienstags als erste durch die Ziellinie gehen, ist fast allwöchentlich Realität. Die Kleinen wie Vox oder RTL Nitro lagen aber auch gut.



Klare Sache am Dienstagabend für das Erste - mit den Serien lag das ARD-Programm vor der Konkurrenz. "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup, die wieder mit neuen Episoden im Programm ist, verfolgten um 20.15 Uhr 4,48 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 14,4 Prozent.



Danach zog die Krankenhaussoap "In aller Freundschaft" aus der Sachsenklinik in Leipzig ab 21 Uhr sogar 5,22 Millionen Zuschauer (17,2 Prozent) an. Die Hauptausgabe der "Tagesschau" hatten um 20 Uhr bereits 5,10 Millionen Menschen (17,3 Prozent) allein im Ersten eingeschaltet.