TV-Quoten: Rekordwert für Dortmunder "Tatort"

Der "Tatort" aus Dortmund entwickelt sich zum Quotengaranten, diesmal sind die Zuschauerzahlen höher denn je. Aber auch das ZDF liegt mit Rosamunde Pilcher gut im Rennen.



Der neue "Tatort" mit Hauptkommissar Faber in Dortmund war erneut ein ungewöhnlicher Fall mit guter Einschaltquote. Im Schnitt 9,70 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr im Ersten, wie Faber mit seinen Kolleginnen eine Mordserie in der Dortmunder Justizvollzugsanstalt aufklären muss. Dort ist ein Häftling an Tollwut gestorben. Der Marktanteil für die Folge "Tollwut" lag bei starken 25,6 Prozent. Das war die höchste Zuschauerzahl für das Dortmunder "Tatort"-Team überhaupt.



Auch die vieldiskutierte Folge "Sturm" im April, die auf 8,74 Millionen Zuschauer (24,1 Prozent) gekommen war, konnte damit nicht mithalten. Darin versucht Faber, einen Mann mit Sprengstoffgürtel zum Aufgeben zu überreden. Am Schluss zünden islamistische Extremisten mitten in Dortmund eine Bombe.