TV-Quoten: Rockstarkomödie unterliegt Samstagskrimi

Sebastian Bezzel in einer Doppelrolle als abgerockter Musiker und als Landwirt, der dem Star ähnlich sieht. Diese ARD-Komödie konnte sich am Samstagabend nicht gegen den beliebten ZDF-Krimi durchsetzen.



Der zweite Film der neuen Krimireihe "Herr und Frau Bulle" mit dem Titel "Totentanz" hat am Samstagabend das Quotenrennen gewonnen. In der ZDF-Samstagskrimireihe geht es um die Berliner Kriminalhauptkommissarin Yvonne Wills (Alice Dwyer) und ihren Ehemann, den Fallanalytiker Heiko Wills (Johann von Bülow).