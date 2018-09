TV-Quoten: Rudolph Moshammer hinter Rudi Cerne

Sie haben fast identische Vornamen und lenkten am Mittwoch das größte Publikumsinteresse auf sich: Rudolph Moshammer und Rudi Cerne. Das ZDF lag dabei vorne.



Das ZDF-Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY... ungelöst" hat sich am Mittwochabend einmal mehr gegen die TV-Konkurrenz durchgesetzt. Im Schnitt 4,55 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Fernsehklassiker, der im Oktober 51 Jahre alt wird, mit Moderator Rudi Cerne - der Marktanteil betrug 16,1 Prozent.