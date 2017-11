TV-Quoten: Rund acht Millionen sehen Grusel-"Tatort"

Der ARD-"Tatort" bedient sich beim Horror-Genre - die Einschaltquote fällt relativ durchschnittlich aus. Davon profitiert das ZDF-Melodram "Ein Sommer im Allgäu".



Eine ordentliche, aber keine herausragende Einschaltquote für den "Tatort"-Krimi am Sonntagabend: 7,99 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 21,8 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten den Film "Böser Boden". Kommissar Falke (Wotan Wilke Möhring) hatte in dem Krimi mit Grusel- und Horroreffekten den Mord an einem Iraner aufzuklären, der vor einer niedersächsischen Erdgas-Förderanlage gefunden worden war.