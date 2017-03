TV-Quoten: Saisonrekord für Sport1

Selten: Ein Krimi kann sich nicht gegen einen Heimatfilm behaupten. Die Premiere des "Kommissar Pascha" verlief im Ersten durchwachsen. Sport1 feiert mit Europa-League-Spiel.



Der ZDF-Heimatfilm "Lena Lorenz - Gegen alle Zweifel" hat sich am Donnerstagabend im direkten Vergleich gegen den ARD-Krimi "Kommissar Pascha" durchgesetzt. Die Geschichten rund um die Hebamme, gespielt von Patricia Aulitzky, interessierte von 20.15 Uhr an 5,06 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 15,4 Prozent. In der nächsten kommt eine weitere Folge mit dem Titel "Geliehenes Glück".



Die Premiere des Krimis "Kommissar Pascha" mit Tim Seyfi als türkischstämmiger Kommissar in München, der trotz Ramadan-Pause im Fall eines ertrunkenen türkischen Studenten ermitteln muss, kam zeitgleich im Ersten auf 4,03 Millionen Zuschauer (12,2 Prozent). Bei der "Tagesschau" waren vorher allein im Ersten noch 5,02 Millionen Zuschauer (16,6 Prozent) dabei.



Der Sender Sport1 verbuchte mit der Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 einen neuen Saisonrekord im laufenden Wettbewerb. Das Achtelfinalrückspiel, das 2:2 endete und damit Schalke zum Weiterkommen reichte, sahen von 21.05 Uhr an 3,32 Millionen Fans (12,0 Prozent). Beim Hinspiel (1:1) eine Woche zuvor waren es noch 3,13 Millionen gewesen.