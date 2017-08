TV-Quoten: Samstagabend gehört ARD und ZDF

Ein Samstagabend im Sommer ist nicht unbedingt der zuschauerstärkste Fernsehmoment. Dennoch haben die ARD und das ZDF sehr ordentliche Einschaltquoten geholt.



Die Wissensshow "Wer weiß denn sowas XXL" mit Moderator Kai Pflaume um 20.15 Uhr hatte 5,44 Millionen Zuschauer, wie die ARD-Medienforschung am Sonntag mitteilte. Der Marktanteil lag demnach bei 21,8 Prozent. Die ZDF-Krimireihe "Ein starkes Team" mit dem Fall "Tödliche Botschaft" schalteten 4,69 Millionen Menschen (18,0 Prozent) ein.