TV-Quoten: Sat. 1 punktet mit "Ich bin dann mal weg"

Kommissarin Marie Brand muss auch am Feiertag im ZDF ermitteln - und hat die meisten Zuschauer. Die Komödie im Ersten interessierte deutlich weniger. Sat.1 hingegen punktete bei der wichtigsten Zielgruppe.



Das ZDF lag bei den Einschaltquoten am Mittwochabend mit weitem Abstand vorn. Am Tag der Deutschen Einheit interessierte die Zuschauer nichts so sehr wie der TV-Krimi "Marie Brand und das Verhängnis der Liebe" mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann in den Hauptrollen. Ab 20.l5 Uhr verfolgten 6,18 Millionen, wie Kommissarin Brand den Tod einer Frau aufklären muss, die erschlagen in einem Park gefunden wurde. Der Marktanteil lag bei 19,6 Prozent - rund jeder fünfte Zuschauer, der um diese Zeit den Fernseher eingeschaltet hatte.