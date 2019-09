TV-Quoten: Schlechtester Sonntagswert des Jahres für ZDF-Film

Richy Müller und Felix Klare als Stuttgarter "Tatort"-Kommissare punkten bei den Zuschauern am meisten. Sat.1 schafft es mit "The Voice" auf Platz zwei - das ZDF landet mit dem schlechtesten Sonntagsergebnis des Jahres dahinter.



Mit einem ungewöhnlichen Stuttgarter "Tatort" hat das Erste am Sonntagabend mit weitem Abstand die meisten Zuschauer gehabt. Richy Müller und Felix Klare in der Rolle des Ermittlerduos hatten es diesmal mit dem Tod eines Studenten zu tun, der Opfer eines Ritualmordes geworden zu sein schien. Der Fall interessierte im Schnitt 8,23 Millionen, der Marktanteil für den Krimi ab 20.15 Uhr lag bei 24,3 Prozent. Das waren deutlich die besten Werte des Abends - aber etwas schlechtere als beim "Tatort" aus Weimar in der Woche davor.