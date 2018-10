TV-Quoten: Selbst "Beetbrüder" besser als RTLs "Comedypreis"

Während der Tatort seine Quote stark verbessert, kann der Deutsche-Comedy-Preis nicht bei den Zuschauern punkten. Überraschend gutes Ergebnis gibt es für die "Beet-Brüder" auf Vox.



An diesem Sonntag, den 07.10.18, um 20.15 Uhr erreichte immerhin ganze 8,66 Millionen Menschen der neueste Dortmund-Tatort. Dabei reizte "Tod und Spiele", der sich mit brutalen Cage-Fights um Leben und Tod befasste, auch das junge Publikum. Mit 2,34 Millionen Zuschauern gewann der Krimi auch bei den 14- bis 49-Jährigen die Gunst und erzielte einen Marktanteil von knapp 21 Prozent. Für den Tatort ist es das beste Zuschauerergebnis seit Mai. Damals hatte das Weimarer Team um Ulmen und Tschirner in "Die robuste Roswita" noch etwas mehr Publikum angelockt. Den Nr.1-Rekord hält weiterhin der Münster-Tatort "Schlangengrube" mit 12,16 Millionen Fernsehzuschauern.