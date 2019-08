TV-Quoten: Selbst ZDFneo lässt das ZDF hinter sich

Steven Gätjen und das ZDF sind mit der neuen Show "Sorry für alles" bereits auf dem absteigenden Ast. Die bittere Bilanz: Nach einem schwachen Debüt ging es noch einmal deutlich bergab.



1,51 Millionen (5,7 Prozent) waren am Mittwochabend im Zweiten am Bildschirm dabei. Damit gab der 46-jährige Entertainer im Wochenvergleich noch einmal 400.000 Zuschauer ab. Sogar ein elf Jahre alter "Wilsberg"-Krimi auf ZDFneo hatte mit 1,53 Millionen (5,8 Prozent) um 20.15 Uhr eine hauchdünn bessere Quote. Stärkste Sendung des Abends war das Drama "Operation Zucker - Jagdgesellschaft" - im Ersten lockte es 4,41 Millionen (16,6 Prozent) Zuschauer an. Auch RTL zog mit der "Bachelorette" und 2,24 Millionen (8,6 Prozent) vorbei.