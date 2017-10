TV-Quoten: Serien erfolgreich - "Höhle der Löwen" schwächer

"Die Kanzlei" ist bei den Zuschauern erneut erfolgreich, genau wie die Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Auf Vox läuft "Die Höhle der Löwen" etwas schlechter, das ZDF punktet mit seinem Vorabendkrimi.



Das Erste war am Dienstagabend mit seinen Serien gleich doppelt erfolgreich. Ab 20.15 Uhr hatte die "Die Kanzlei" mit Sabine Postel und Herbert Knaup im Schnitt 4,71 Millionen Zuschauer und war damit die gefragteste Sendung. Der Marktanteil lag bei 14,9 Prozent. Genauso viele Zuschauer hatte um 20.00 Uhr die "Tagesschau" im Ersten (Marktanteil: 15,5 Prozent). Ab 21.00 Uhr im Anschluss an "Die Kanzlei" verfolgten dann 5,22 Millionen (16,8 Prozent) die jüngste "Herzgeschichte" der Krankenhausserie "In aller Freundschaft" über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig.



Ab 22.20 Uhr interessierten sich noch 3,21 Millionen für die Zusammenfassungen der Spiele aus der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal. Das ZDF punktete um 19.25 mit "Die Rosenheim-Cops", für die 4,45 Millionen Zuschauer (15,6 Prozent) einschalteten. Ab 20.15 Uhr kam die Dokumentation "Deutschlands große Clans: Die Persil-Story" dagegen nur auf 2,61 Millionen (8,3 Prozent). Das waren allerdings mehr als für "Deutschlands große Clans: Die Volkswagen-Story" in der Vorwoche (2,44 Millionen, 8,0 Prozent).