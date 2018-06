TV-Quoten: Seriendoppel im Ersten erfolgreich - RTL 2 vor RTL

Die populäre ARD-Serie "Um Himmels Willen" macht Sommerpause. Trotzdem ist das Erste gleich zweimal erfolgreich. RTL 2 macht RTL erfolgreich Konkurrenz und holt mit seiner Reportagereihe gute Werte.



Das Erste punktete am Dienstagabend erneut mit seinem neuen Seriendoppel: Die vierte Folge aus der erst Mitte Mai gestarteten Anwaltsserie "Falk" mit Fritz Karl in der Hauptrolle hatte ab 20.15 Uhr im Schnitt 3,08 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 12,0 Prozent. Das waren etwas schlechtere Werte als in der Woche davor. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" ab 21 Uhr kam auf 4,44 Millionen (16,5 Prozent) und legte damit leicht zu. Die "Tagesschau" im Ersten kam um 20 Uhr auf 3,43 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent).