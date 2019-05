TV-Quoten: Serienerfolg für das Erste - ZDF-Doku floppt

Im Ersten läuft erfolgreich eine Folge des Serien-Dauerbrenners "Um Himmels Willen". Dagegen hat das ZDF deutlich weniger Zuschauer bei seiner Doku über Europas Populisten. Sogar die Krimiwiederholung auf ZDF Neo läuft deutlich besser.



Mit seinen Serien am Dienstagabend ist das Erste weiter auf Erfolgskurs. Ab 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 4,59 Millionen Zuschauer den Auftakt zur neuen Staffel der Familienserie "Um Himmels Willen" mit Fritz Wepper als grantigem Bürgermeister im Dauerstreit mit den Nonnen des Klosters in seiner Gemeinde. Der Marktanteil lag bei 15,9 Prozent - das war allerdings kein Spitzenwert für das populäre Format. Ab 21 Uhr hatte die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" über die fiktive Sachsenklinik in Leipzig sogar 5,03 Millionen Zuschauer (17,0 Prozent). Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 3,91 Millionen (14,8 Prozent).