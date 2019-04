TV-Quoten: Sieg für "Gipfelstürmer" - Lissabon-Krimi auf Zwei

Die "Gipfelstürmer" im ZDF schaffen es bei ihrer Premiere ganz knapp auf Platz eins. Direkt dahinter landet der Lissabon-Krimi mit Jürgen Tarrach in der Hauptrolle.



Die neue ZDF-Reihe "Gipfelstürmer - Das Berginternat" landet im Quotenranking bei der Premiere gleich an der Spitze. Am Donnerstagabend interessierten sich ab 20.15 Uhr 4,62 Millionen für die Auftaktfolge "Die Neue" mit Katja Weitzenböck und Maya Haddad in den Hauptrollen. Der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent. Im Ersten ist Jürgen Tarrach als Ex-Staatsanwalt Eduardo Silva mit dem Lissabon-Krimi auf der Erfolgsspur. Die neue Folge "Feuerteufel" hatte im Schnitt 4,58 Millionen Zuschauer (14,9 Prozent).



Das waren noch etwas bessere Zahlen als für die Episode "Dunkle Spuren" in der Woche davor (4,45 Millionen, 14,3 Prozent). An die Werte zur Premiere im April 2018 mit 5,77 Millionen Zuschauern kommt der Krimi damit aber nicht mehr ran. Die "Tagesschau" um 20 Uhr verfolgten allein im Ersten 4,22 Millionen Zuschauer (15,0 Prozent).