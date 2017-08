TV-Quoten: Sieg für den Fußball - Gute Werte für Lady Diana

Das Spiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool ist mit Blick auf die Quote nicht zu schlagen. Eine neue Dokumentation zu Prinzessin Diana hat aber ebenfalls starke Werte. Die Dokusoap "Unser neuer Chef" verliert in der zweiten Folge dagegen noch einige Zuschauer.



Klarer Sieg für den Fußball im TV, auch wenn der FC Bayern sich gegen den FC Liverpool genauso klar geschlagen geben musste. Am Dienstagabend schalteten ab etwa 20.30 Uhr im Schnitt 5,46 Millionen Zuschauer das Erste ein, um das Spiel beim Turnier um den Audi Cup zu verfolgen, das schließlich 0:3 endete. Der Marktanteil lag bei 20,0 Prozent - jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit interessierte sich für nichts mehr als für Fußball.