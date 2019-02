TV-Quoten: Sigl vor Sass und weit vor Klum

Beim Quotenrennen platziert sich "Der Bergdoktor" mal wieder auf Platz eins. Aber der Usedom-Krimi schlägt sich auch nicht schlecht. Heidi Klum und ihre Castingshow verlieren Zuschauer.



Hans Sigl ist Erfolg gewohnt, als Martin Gruber in "Der Bergdoktor" war er erneut Quotensieger. Im Schnitt 6,59 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstag ab 20.15 Uhr die neue Folge der Familienserie "Zeit der Wölfe", der Marktanteil fürs ZDF lag bei 21,8 Prozent.



Aber auch das Erste lag gut im Rennen: Der neue Usedom-Krimi "Geisterschiff" mit Katrin Sass hatte 5,35 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent) - die Folge war ursprünglich bereits eine Woche zuvor geplant, wurde dann aber wegen der vorgezogenen Übertragung des Biathlon-Weltcups verschoben. Den Usedom-Krimi "Mutterliebe" zeigt das Erste am kommenden Donnerstag (21. Februar).