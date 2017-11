TV-Quoten: "Soko Wismar" deutlich vorn

Normalerweise läuft die ZDF-Krimiserie "Soko Wismar" immer am Vorabend - jetzt gab es mal Platz für eine 90-Minuten-Version am Abend. Die Einschaltquote kann sich sehen lassen. Kabel Eins konnte mit Original des Horrorfilms "Es" überraschen.



Der Mittwochabendkrimi im ZDF hat es allen anderen Programmen gezeigt: Die 90-Minuten-Version der Serie "Soko Wismar" interessierte ab 20.15 Uhr 6,63 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 21,7 Prozent. In dem Film "Bittere Weihnachten" verschwindet die Nichte der Gerichtsmedizinerin Dr. Sturbeck (Katharina Blaschke) spurlos.



Für RTL verlief der Abend enttäuschend: Die Premiere der Show "Buschi vs. Köppen", in dem sich die Moderatoren Frank Buschmann und Jan Köppen ein spielerisches Duell in Japan lieferten, verfolgten zeitgleich zum ZDF-Krimi lediglich 1,50 Millionen Zuschauer (5,0 Prozent). Vor der Ausstrahlung hatte RTL fürs nächste Jahr eine weitere Folge angekündigt.