TV-Quoten: Sport knapp hinter Tatort

Selbst wenn die Sportübertragungen eine durchaus ordentliche Figur abgeben, führt beim TV-Sonntag kein Weg am "Tatort" vorbei.



Der "Tatort" im Ersten ist am Sonntag die stärkste Prime-Time-Sendung gewesen. 4,67 Millionen Zuschauer (16,1 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr die Dortmunder Episode "Hundstage" mit Jörg Hartmann als Kommissar Faber. Die Leichtathletik-WM im Zweiten konnte nicht ganz mithalten: 4,03 Millionen Menschen (15,0 Prozent) waren am Bildschirm dabei.