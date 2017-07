TV-Quoten: Sport stark, "Tatort" schwach

Der "Tatort" im Ersten hat am Sonntag eine ungewöhnlich schwache Einschaltquote verbucht. Grund war eine fast 45-minütige Verspätung wegen einer Verlängerung bei der Fußball-EM der Frauen.



Der "Tatort" im Ersten hat am Sonntag eine ungewöhnlich schwache Einschaltquote verbucht. Grund war eine fast 45-minütige Verspätung wegen einer Verlängerung bei der Fußball-EM der Frauen. Österreich schaffte mit einem 5:3 im Elfmeterschießen gegen Spanien überraschend den Sprung ins Halbfinale. Der "Tatort" begann deswegen erst kurz vor 21 Uhr. Viele Zuschauer wollten offensichtlich nicht so lange auf die Stuttgarter Ermittler warten. Die Folge "HAL" von 2016 kam gerade einmal auf 3,18 Millionen (11,3 Prozent). Das ist selbst für diese Zeit des Jahres schwach, in der momentan alle Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben.



Zugleich erreichte der Sport am Sonntag die besten Zuschauerzahlen. 5,73 Millionen (39,0 Prozent) verfolgten von 12 Uhr an das nachgeholte Match der deutschen Spielerinnen gegen Dänemark, das mit einem 1:2 und dem Aus für die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones zu Ende ging. Um 14 Uhr verfolgten 5,30 Millionen (35,3 Prozent) den Sieg des Ferrari-Piloten Sebastian Vettel beim Grand Prix von Ungarn. Da konnte das Abendprogramm nur gerade so mithalten. Am besten schlug sich noch die ZDF-Schnulze "Katie Fforde: Geschenkte Jahre" mit Gesine Cukrowski, die 4,98 Millionen (16,9 Prozent) einschalteten.