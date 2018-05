TV-Quoten: Sport1 mit gutem Start in die Eishockey-WM

In der Spitze schauten eine Million TV-Zuschauer den Auftakt der Eishockey-WM. Insgesamt hat der Freitagskrimi im ZDF die Nase vorn.



Die neue ARD-Filmreihe "Daheim in den Bergen" hat am Freitagabend einen ordentlichen Start hingelegt. 3,76 Millionen (13,4 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten die Episode "Schuld und Vergebung" mit Max Herbrechter und Walter Sittler. Stärker schnitt jedoch der ZDF-Krimi ab - 4,21 Millionen (15,1 Prozent) entschieden sich für die Serie "Professor T." mit Matthias Matschke.



Die RTL-Tanzshow "Let's Dance" schalteten derweil 3,32 Millionen (12,9 Prozent) ein - dieses Mal musste Youtuber Roman Lochmann das Parkett verlassen. Die Sat.1-Show "Luke! Die Schule und ich" kam auf 1,53 Millionen (5,8 Prozent).