TV-Quoten: Starker Sporttag an Neujahr

Der Neujahrs-"Tatort" bezwang "Das Traumschiff", für das es bei Heide Kellers Abschied etwas schlechter als im Vorjahr lief. Stark war der Sportnachmittag im ZDF und das Darts-WM-Finale auf Sport1.



Spitzenduell auf gehobenem Niveau: In seinem vorletzten "Tatort"-Fall hat sich Devid Striesow am Montagabend gegen die Schauspieler-Kollegin Heide Keller durchgesetzt, die zum letzten Mal mit dem «Traumschiff» im ZDF unterwegs war. Der ARD-Krimi "Mord ex Machina" über die Abgründe digitaler Technik mit Striesow als Kommissar Jens Stellbrink kam um 20.15 Uhr auf 7,92 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 21,4 Prozent.



Zeitgleich sahen 6,7 Millionen Menschen (18,1 Prozent) den Abschied von "Traumschiff"-Chefstewardess Beatrice (Heide Keller) mit Kurs auf Los Angeles. Im Vorjahr hatten sich noch 7,26 Millionen Zuschauer für "Das Traumschiff" am Neujahrsabend interessiert - der damalige "Polizeiruf 110"-Krimi mit Charly Hübner lag mit 7,02 Millionen Zuschauern jedoch etwas schwächer als der Saarbrücker "Tatort" in diesem Jahr.