TV-Quoten: Starker "Zürich-Krimi" - mäßige "GNTM"-Premiere

Der "Zürich-Krimi" ist für das Erste ein Quotenerfolg. Die 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" startet dagegen auf niedrigerem Niveau als gewohnt. Das ZDF punktet mit Karneval.



Der neue "Zürich-Krimi" im Ersten hat die Kokurrenz am Donnerstagabend hinter sich gelassen. Die Folge "Borchert und die letzte Hoffnung" sahen ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,89 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 18,1 Prozent. In dem Fall geht es ums Thema Sterbehilfe.



Anwalt Thomas Borchert (Christian Kohlund) und seine Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) geraten dabei in Ermittlungen, die sich als ziemlich gefährlich herausstellen. Der zweite neue Fall "Borchert und die Macht der Gewohnheit" läuft am kommenden Donnerstag, den 15. Februar. Die "Tagesschau" direkt zuvor hatte diesmal im Ersten 4,97 Millionen Zuschauer (15,9 Prozent).