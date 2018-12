TV-Quoten: Starkes Dschungelbuch, durchschnittlicher "Tatort"

Gewöhnlich schwanken die Einschaltquoten beim "Tatort" zwischen acht und zehn Millionen Zuschauern. Auch diesmal holt der TV-Klassiker gewohnt den Tagessieg, bleibt aber etwas hinter den Erwartungen zurück.



Der Ludwigshafener "Tatort"-Krimi "Vom Himmel hoch" interessierte am Sonntagabend 7,69 Millionen Zuschauer und damit einige weniger als der ARD-Sonntagskrimi sonst. Der Marktanteil betrug 21,8 Prozent. In ihrem 68. Fall musste die dienstälteste Tatort-Ermittlerin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) den Mord an einem auf Kriegstraumata spezialisierten Psychiater klären, zu dessen Patienten auch ein Mann gehörte, der ein Attentat geplant hatte.



Die "Tagesschau" hatten zuvor allein im Ersten ab 20 Uhr 6,52 Millionen Menschen (19,7 Prozent) gesehen. Auf die Talkshow "Anne Will" zum Thema "Nach dem CDU-Parteitag" entfielen ab 21.45 Uhr 3,84 Millionen Zuschauer (13,4 Prozent).