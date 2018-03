TV-Quoten: "Start up!" sackt ab - "Aktenzeichen XY" vorne

Miese Zahlen für Carsten Maschmeyer: Nur 0,72 Millionen Leute wollten die zweite Folge seiner TV-Castingshow für Gründer sehen. Andere Formate konnten am Mittwoch mehr Zuschauer vor die Fernseher locken.



Nach einem schwachen Start hat die zweite Folge der Gründershow "Start up! Wer wird Deutschlands bester Gründer" noch weniger Zuschauer interessiert. 0,72 Millionen Menschen schalteten am Mittwochabend um 20.15 Uhr Sat.1 ein, um Investor Carsten Maschmeyer bei der Beratung von Nachwuchsunternehmern zuzusehen. Das entsprach einem Marktanteil von 2,6 Prozent. Die Premiere war in der vergangenen Woche auf 1,09 Millionen Zuschauer gekommen.



Das Interesse des Publikums an Gründershows scheint überschaubar zu sein. Nach "Die Höhle der Löwen" bei Vox - auch hier gehört Maschmeyer zu den Investoren - und dem von Stefan Raab produzierten "Ding des Jahres" bei ProSieben ist die Sat.1-Sendung das dritte Format rund um ungewöhnliche Produktideen, für die noch Kapital gesucht wird.