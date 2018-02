TV-Quoten: "Südstadt" im ZDF vor "Der Blaue Planet" im Ersten

Das ZDF liegt mit seinem TV-Drama "Südstadt" vorn. Die neue Dokuserie im Ersten hält sich auf hohem Niveau. RTL mit seiner Lieblingsquizshow landet auf Platz drei.



Im TV-Drama "Südstadt" sind Anke Engelke und Matthias Matschke nach 20 Jahren Ehe in einer Sackgasse gelandet, bei den Quoten aber stimmte es. Keine andere Sendung hatte am Montagabend um 20.15 Uhr so viele Zuschauer wie der "Fernsehfilm der Woche" im ZDF. Im Schnitt 5,35 Millionen verfolgten, wie die beiden und zwei befreundete Paare durchs Leben und ihre Krisen kommen. Der Marktanteil lag bei 15,8 Prozent. Zur prominenten Besetzung gehörten unter anderem Andrea Sawatzki, Dominic Raacke und Manfred Zapatka.