TV-Quoten: "Supertalent" schlägt "Versteckte Kamera"

Im Show-Rennen am Samstagabend hat RTL mit "Das Supertalent" die konkurrierende "Versteckte Kamera" auf ZDF geschlagen.



3,88 Millionen Menschen sahen im Schnitt die RTL-Castingshow, bei der im nun elften Jahr in Folge ein besonderes Talent gesucht wird. Der Kölner Privatsender kam damit auf einen Marktanteil von 14,6 Prozent. Die ZDF-Show "Die versteckte Kamera 2017 - Prominent reingelegt!" wollten 3,52 Millionen Zuschauer sehen - ein Anteil von 13,1 Prozent.