TV-Quoten: TV-Krimi im Zweiten vor Fußball-Krimi im Ersten

Fußball im Fernsehen ist kaum zu schlagen, jedenfalls solange eine deutsche Mannschaft auf dem Platz steht. Diesmal liegt das ZDF allerdings sogar mit einer Krimi-Wiederholung deutlich vorn. Auf RTL startet eine neue Sommershow mit ganz ordentlichen Werten.



Das Finale beim Audi Cup hat die Fernsehzuschauer schon nicht mehr wirklich interessiert. Gerade noch 3,41 Millionen (Marktanteil: 13,2 Prozent) sahen im Ersten ab etwa 20.30 Uhr zu, wie der FC Liverpool gegen Atlético Madrid erst im Elfmeterschießen mit 4:5 den Turniersieg verpasste. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) gestanden. Bei den Strafstößen vergab Kapitän Jordan Henderson gegen den spanischen Keeper Moya. Am Abend vorher, als der FC Bayern sich gegen den FC Liverpool geschlagen geben musste, hatten noch 5,46 Millionen Zuschauer eingeschaltet (20,0 Prozent).