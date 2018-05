TV-Quoten: "Tatort"-Kommissare ermitteln mal wieder erfolgreich

Der zweite Fall der neuen "Tatort"-Ermittler aus dem Schwarzwald lag am Sonntagabend bei den Zuschauern auf Platz eins.



Im Schnitt 8,02 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr im Ersten die Geschichte über eine Bauernfamilie mit neurechten Blut-und-Bodenfantasien, deren Tochter unerwartet stirbt - anders als es zunächst scheint, nicht an Diabetes. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg lernen bei den Ermittlungen die dunkle Seite des Schwarzwalds kennen. Der Marktanteil für den Krimi lag bei 24,1 Prozent - keine schlechten Werte, aber unter denen zur Premiere des neuen Teams im Oktober, als 9,13 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 27,2 Prozent) den "Tatort" eingeschaltet hatten.