TV-Quoten: "Tatort" am Abend gut

Die Quote für das WM-Finale fiel unterdurchschnittlich aus. Am Abend lief es für den "Tatort" gut.



Das war das letzte Kapitel der Fußball-WM 2018: 21,32 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntag ab 17 Uhr im ZDF, wie sich Frankreich seinen zweiten Titelgewinn der WM-Geschichte durch einen 4:2-Erfolg gegen Kroatien sicherte. Der Marktanteil betrug 76,1 Prozent. Damit war das Finale das publikumsstärkste Spiel der WM in Russland ohne deutsche Beteiligung.