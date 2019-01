TV-Quoten: "Tatort" aus Weimar vor Hehns "Traumschiff"-Abschied

Der "Tatort» aus Weimar hatte an Neujahr ein größeres Publikum als die letzte "Traumschiff"-Ausfahrt von Sascha Hehn. Trotzdem war es der schlechteste Jahresstart für den Krimi seit vielen Jahren.



Für den "Tatort" war es trotzdem ein guter Start ins neue Jahr: In der neue Folge "Der höllische Heinz" durfte Nora Tschirner zeigen, wie gut sie reiten und Christian Ulmen, wie gut er zuschlagen kann. Die Weimar-Connection kam am Dienstag ab 20.15 Uhr auf durchschnittlich 7,10 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für das Erste lag bei 19,4 Prozent - das waren klar die besten Zahlen für den Neujahrsabend.