TV-Quoten: "Tatort" beim Publikum nicht zu toppen

Es war ein etwas anderer "Tatort" aus Bremen - dem Ersten brachte das am Sonntagabend ganz ordentliche Quoten: 8,51 Millionen Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr bei "Echolot" ein.



Das war ein Marktanteil von 23,6 Prozent. Das war mit Abstand der beste Wert des Tages. In der Krimifolge ermittelten die "Tatort"-Kommissare von der Weser, Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen), den Mord an der Mitgründerin eines hippen Bremer Start-ups, das den Launch eines digitalen Assistenten namens "Nessa" angekündigt hat.