TV-Quoten: "Tatort" deutlich vor ZDF und "The Voice"

Dass der "Tatort" einen Sonntagabend im Fernsehen überstrahlt, ist nichts Ungewöhnliches. Auch dem Ermittler-Trio aus Dresden gelingt das spielend. Doch die Konkurrenz lässt sich nicht ganz abhängen. Vor allem "The Voice of Germany" bleibt stabil gut.



Klare Sache für den "Tatort"-Krimi aus Dresden: 9,32 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagabend ab 20.15 Uhr den Fall "Auge um Auge". Diesmal musste das Ermittlertrio mit den Darstellern Karin Hanczewski, Alwara Höfels und Martin Brambach den Mord am Abteilungsleiter einer Versicherung aufklären. Der Marktanteil betrug 25,7 Prozent.



Die "Tagesschau" hatten zuvor um 20 Uhr allein im Ersten 7,39 Millionen Zuschauer (21,6 Prozent) eingeschaltet. Im Anschluss an den "Tatort" verbuchte Anne Will bei ihrer Diskussion zum Thema "Die Sexismus-Debatte - Ändert sich jetzt etwas?" im Schnitt 3,18 Millionen Zuschauer (11,1 Prozent) und erreichte damit keine Rekordwerte.