TV-Quoten: "Tatort" geht mit 8,6 Mio. Zuschauern in neue Saison

Für "Tatort"-Fans hatte das Warten ein Ende: Der erste neue Fall lag beim Publikum vorn. Das ZDF kam mit einer Familienkomödie auf Platz zwei - allerdings mit deutlichem Abstand.



Der erste neue "Tatort" nach der Sommerpause hat die gesamte TV-Konkurrenz weit hinter sich gelassen: Die Folge "Nemesis" des Teams aus Dresden kam am Sonntagabend ab 20.15 Uhr auf 8,58 Millionen Zuschauer, der Marktanteil für das Erste lag bei starken 27,3 Prozent - mehr als jeder vierte um diese Zeit. Es war der zweite Fall mit Cornelia Gröschel als Kommissarin an der Seite von Karin Hanczewski und Martin Brambach - diesmal mussten sie den Mord am Geschäftsführer eines Gourmetrestaurants aufklären. Die "Tagesschau" direkt davor sahen allein im Ersten 6,71 Millionen (24,2 Prozent).