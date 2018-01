TV-Quoten: "Tatort" räumt ab – "Dschungelcamp" pegelt sich ein

So viel Interesse am "Tatort" aus Dresden gab es noch nie. Mit 10,60 Millionen Zuschauern holt die jüngste Folge einen Rekord. Das Dschungelcamp bleibt ungefähr stabil.



Rekord für die "Tatort"-Ermittler aus Dresden: Sie hatten diesmal einen bedrückenden Fall zu klären, das Interesse daran war groß. Im Schnitt 10,60 Millionen Zuschauer verfolgten, wie Alwara Höfels und Karin Hancewski als Kommissarinnen Sieland und Gorniak einen pädophilen Kindermörder verfolgten. Das war der beste Wert, den ein "Tatort" aus der sächsischen Hauptstadt bisher erreicht hat. Der Marktanteil für "Déja-vu" lag bei 29,3 Prozent - fast jeder dritte Zuschauer um diese Zeit.