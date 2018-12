TV-Quoten: "Tatort" schlägt Hehns vorletzte "Traumschiff"-Fahrt

Der "Tatort" gilt als Quotengarant und liegt in der Zuschauergunst tatsächlich fast immer vorn. Am zweiten Weihnachtstag wurde es allerdings eng. Und daran hat Sascha Hehn sicher seinen Anteil.



Auf den "Tatort" ist auch an Feiertagen Verlass. Die jüngste Folge aus Frankfurt sahen am Mittwoch ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,97 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent. Das waren die besten Werte um diese Zeit, aber nur knapp.



Denn im ZDF steuerte zur gleichen Zeit gewohnt sicher Sascha Hehn als Kapitän Burger das "Traumschiff" durch unbekannte See. Diesmal nahm der Luxusliner Kurs auf Hawaii. Die Weihnachtsfolge interessierte 5,27 Millionen Zuschauer (16,3 Prozent). Am Neujahrstag ist Burger dann zum letzten Mal auf der Brücke zu sehen - Sascha Hehn ist beim "Traumschiff" ausgestiegen. Zum Abschied geht es nach Japan.