TV-Quoten: "Tatort" vor Rosamunde Pilcher

Der neue "Tatort" aus Frankfurt hat die beste Zuschauerzahl des Abends, der Liebesfilm im ZDF landet mit einigem Abstand dahinter. ProSieben liegt mit "Suicide Squad" gut im Rennen.



Der "Tatort" aus Frankfurt hatte die meisten Zuschauer, aber keine rekordverdächtigen Werte: Am Sonntag schalteten ab 20.15 Uhr im Schnitt 6,60 Millionen für die neue Folge "Falscher Hase" ein, das war ein Marktanteil von 20,5 Prozent - mehr als jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit. Das waren etwa so viele wie beim "Polizeiruf 110" aus Frankfurt/Oder eine Woche zuvor, aber unter dem Durchschnitt für "Tatort"-Fälle.



Die "Tagesschau" direkt vor dem Krimi sahen allein im Ersten 6,39 Millionen (21,5 Prozent) - insgesamt auf allen ausstrahlenden Kanälen 10,7 Millionen (36 Prozent).



Im ZDF lief "Pralinen zum Frühstück", ein neuer Liebesfilm nach Rosamunde Pilcher. Er kam von 20.15 Uhr an auf 4,86 Millionen Zuschauer (15,0 Prozent).