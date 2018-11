TV-Quoten: "Team Alpin" tanzt "Babylon Berlin" aus

Die ZDF-Reihe "Team Alpin" bezwingt zum Einstand "Babylon Berlin". Die aktuelle "The Voice"-Staffel läuft weiterhin gut.



Dem Klassiker "Der Bergdoktor" kann die neue ZDF-Reihe "Team Alpin" (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) zwar noch nicht das Wasser reichen, aber das Debüt verlief am Donnerstagabend dennoch solide: 4,3 Millionen Zuschauer interessierten sich ab 20.15 Uhr im ZDF für das neue Format mit Bergkulisse und Johanna von Gutzeit und Daniel Fritz in den Hauptrollen. Der Marktanteil betrug 13,3 Prozent.