TV-Quoten: "Tonio & Julia" verabschieden sich als Zweite

Erneut war Schauspieler Jürgen Tarrach als portugiesischer Anwalt im Einsatz. Diesmal begab er sich als Strafverteidiger Eduardo Silva auf dunkle Spuren - und sicherte dem Ersten die meisten Zuschauer.



Für "Tonio & Julia" im ZDF war es die vorerst letzte Folge - für den Quotensieg am Donnerstagabend hat es aber nicht gereicht. Erneut behauptete sich das Erste mit einem Krimi: Im Schnitt 4,45 Millionen Zuschauer erreichte der "Lissabon"-Krimi mit der Folge "Dunkle Spuren" und damit einen Marktanteil von 14,3 Prozent. "Der Henker" aus der Kroatien-Krimi-Reihe hatte eine Woche zuvor allerdings mehr als fünf Millionen (5,05/16,4 Prozent). Die 20-Uhr-"Tagesschau" verfolgten im Ersten 4,63 Millionen Zuschauer (15,8 Prozent).