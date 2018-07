TV-Quoten: Über 3 Millionen in der Spitze sehen Kerber-Triumph

Der erstmalige Wimbledon-Gewinn von Angelique Kerber kam sich teilweise mit dem Spiel um Platz drei der WM in der ARD in Quere. Die bedeutungslosere Fußball-Partie verfolgten im Schnitt 8,53 Millionen Zuschauer.



Den erstmaligen Triumph von Angelique Kerber beim Tennisturnier von Wimbledon sahen in der Spitze mehr als drei Millionen Zuschauer; der Marktanteil betrug in der Spitze über 20 Prozent. Für die Übertragung im ZDF lagen am Sonntag mehrere Quotenwerte für einzelne Spielabschnitte der 65 Minuten dauernden Partie vor; eine Durchschnittsquote für das gesamte Finale, das Kerber am Samstag in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 gegen Serena Williams gewann, gab es zunächst nicht.