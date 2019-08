TV-Quoten: Über 6 Millionen sehen den Sieg des FC Bayern

Erfolgreiche Klassiker: Fußball, Krimi-Action und gepflegte britische Ermittlerarbeit waren am Montag die Quotenknüller.



Der glanzlose 3:1-Sieg des FC Bayern beim Außenseiter Energie Cottbus im DFB-Pokalauftakt war am Montagabend ein Quotenhit für das Erste. Im Schnitt 6,19 Millionen (22,4 Prozent) schauten ab 20.45 Uhr zu. Die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte allein im Ersten 4,67 Millionen Zuschauer (17,2 Prozent).